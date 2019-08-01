Полиция обнаружила ребенка спустя четыре часа после заявления о пропаже

Полиция разыскала 10-летнего мальчика, который пропал под Киевом https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA 2019-08-01T18:36:28+03:00 Происшествия Полиция обнаружила ребенка спустя четыре часа после заявления о пропаже

Полиция Киевской области разыскала пропавшего 10-летнего мальчика. Сообщение об исчезновении юного жителя села Петрушки, Киево-Святошинского района, поступило в полицию в 23 часов. Очень испуганная мама мальчика сообщила, что сын ушел из дома около 14 часов и не вернулся, рассказали в ГУ НП Киевской области.

На поиски мальчика был поднят личный состав Киево-Святошинского отдела полиции, отдел ювенальной превенции полиции Киевщины. Также были ориентированы наряды полиции соседних районов и областей.

С помощью камер видеонаблюдения полиция установила примерное направление, куда мог исчезнуть парень. Сначала пути его вели в столицу, а затем в направлении города Житомир. Оказывается, ребенок решил, как "настоящий взрослый", поехать к своему товарищу в Малин, где его и нашли работники полиции совместно с житомирскими коллегами.

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Поисковая операция продлилась почти четыре часа. Юного путешественника полицейские угостили сладостями. А потом правоохранители осуществили детскую мечту – мастер-парикмахер сделал школьнику модную стрижку.

Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.

Также мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков. В столице киевлянам рассылают СМС, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

Тем временем, в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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