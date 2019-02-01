Полиция разыскивает мужчину, который в Киеве выстрелил в ребенка

Стрельба произошла на улице Шолом-Алейхема в столице

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Полиция разыскивает мужчину, который в Киеве выстрелил в ребенка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f6a/830/5c4f6a830fd7b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f6a/830/5c4f6a830fd7b.jpg 2019-02-01T17:26:00+02:00 Происшествия Стрельба произошла на улице Шолом-Алейхема в столице

В Киеве полиция разыскивает злоумышленника, который ранил ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Происшествие произошло возле одного из магазинов на улице Шолом-Алейхема в Деснянском районе. По данным правоохранителей, между тремя мужчинами произошла словесная перепалка, один из них хотел выстрелить в оппонента, но попал в лицо мальчику.

Как только полицейские прибыли на место происшествия, к ним сразу же подошли те двое мужчин, с которыми конфликтовал правонарушитель. Они сообщили, что после того как мужчина вытащил пистолет и выстрелил, он скрыла в неизвестном направлении.

Мальчика врачи скорой помощи сразу госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев, на розыск злоумышленника ориентированы наряды столичной полиции.

Напомним, 27 января мы писали, что на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киеве произошла стрельба. Инцидент случился возле шашлычной, были ранены двое представителей частной охранной фирмы.

Кроме того, недавно генеральный прокурор Юрий Луценко выступил за легализацию оружия в Украине. По его словам, у людей слишком много оружия на руках – от 3 до 5 миллионов единиц – и его практически невозможно обнаружить и изъять. Поэтому, по его словам, нужно узаконить его и он назвал условия для разрешения на ношение "огнестрела".

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