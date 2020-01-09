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Полиция разыскивает стрелков, ранивших из арбалета чиновницу в Борисполе

9 января, 10:16

Инцидент расследуется по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

После стрельбы из арбалета в Борисполе, в результате которой была ранена работница управления образования местного городского совета Нина Ковадло, полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что пострадавшая с ранением запястья левой руки доставлена в больницу.

На данный момент разыскиваются лица, причастные к инциденту. Также полицейские обратились к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая сможет помочь выйти на след стрелков.

Ранее сообщалось, что в сентябре в столице напали и избили заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. ЧП произошло на ул. Митрополита Липковского в Соломенском районе столицы.

Также было совершено нападение на дом экс-народного депутата из фракции "Народного фронта" Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом.

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Борисполь ранение стрельба

Источник: Сегодня

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