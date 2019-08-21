Полиция сообщила об инсценировке убийства исчезнувших под Киевом матери и дочери

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В полиции сообщили новые подробности резонансного дела о заказном убийстве 31-летней Юлии Зайковской и ее 53-летней матери Надежды Головач. В частности, по данным ГУ Национальной полиции Киевской области, женщины живы, а правоохранители провели спецоперацию – инсценирование заказного убийства женщин.

Ранее сообщалось, что Зайковская и Головач пропали по дороге из Броваров в Киев 17 августа. Позднее полиция сообщила о том, что была найдена их пустая машина. Накануне стало известно, что Головач "заказал" ее бывший муж, с которым у нее до сих пор идут судебные тяжбы по разделу имущества. По данным копов, мужчина оценил жизнь женщины и ее дочки в 50 тысяч долларов, были задержаны несколько подозреваемых в преступлении. При этом не уточнялось, было ли заказное убийство осуществлено и живы ли женщины.

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"Во время успешной спецоперации, а именно инсценировки убийства, которую совместно провели сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры Киевской области правоохранители вышли на группу заказчиков преступления. Задержали четырех подозреваемых в организации заказного убийства двух женщин, жизнь которых оценили в 50 000 долларов США. Спецоперация закончилась удачно – мать и дочь остались живы", - говорится в сообщении.

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По месту жительства подозреваемых прошли обыски, в ходе которых выявлены и изъяты: сим-карты операторов мобильной связи и мобильные телефоны, банковские карты, часть денежных средств, которыми рассчитывались за совершение заказного убийства.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины продолжается. Готовятся сообщения о подозрении, ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также ходатайство о проведении обысков и о назначении судебных экспертиз по изъятых вещах и документах.

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