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Полиция сообщила подробности ЧП с внедорожником на пешеходном мосту в центре Киева

18 июня, 13:14

Как оказалось, водитель внедорожника ранее был лишен водительских прав

Фото: патрульная полиция Киева
Фото: патрульная полиция Киева.

Полиция установила личность водителя Mercedes, который на своем внедорожнике заехал на новый пешеходный мост на Владимирской горке в центре Киева. Также было установлено местонахождение мужчины и его автомобиля.

В пресс-службе столичной патрульной полиции уточнили, что не смогли получить от водителя объяснение инцидента, так как он избегает общения с правоохранителями.

Управление патрульной полиции в городе Киеве во вторник, 18 июня, направило мужчине (заказным письмом) вызов, которым официально пригласило его явиться в управление, чтобы в течение недели принять участие в рассмотрении дела об административном правонарушении. В случае, если мужчина не явится, дело будет рассмотрено в его отсутствие, ведь он предупрежден о ее рассмотрение в установленный законом способ.

"Во время проверки материалов инспекторы также установили, что предполагаемый водитель ранее уже был лишен судом права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения и имеет несколько постановлений за управление автомобилем, будучи лишенным такого права", - отмечается в сообщении.

Сейчас патрульная полиция усматривает в действиях водителя сразу несколько административных правонарушений: управление автомобилем, будучи лишенным такого права судом, движение транспортного средства по пешеходной дорожке и создание аварийной ситуации.


Отметим, что буквально сразу после открытия с мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. На место ЧП прибыла полиция, а в КГГА заявили, что выясняют причину появления трещин.

Затем появилась версия, что повреждения были нанесены твердым предметом — молотком или гантелью. В обоих случаях пострадала лишь защитная пленка. Рабочие сняли ее и показали, что бронированное стекло целое. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.

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Тег Киев, мост, полиция

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