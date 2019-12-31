Полиция сообщила подробности обстрела павильонов на столичном рынке

Столичная полиция сообщила подробности погрома торговых павильонов в ночь на 31 декабря на рынке на Троещине. В частности, после инцидента открыто два уголовных производства. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Ночью столичные правоохранители получили сообщение о том, что на рынке на улице Драйзера Деснянского района столицы стреляют неизвестные. Предварительно установлено: четверо неизвестных в масках забежали на территорию рынка и начали стрелять в киоски, а в один из них бросили дымовую шашку. Во время осмотра территории эксперты обнаружили несколько стреляных гильз и остатки дымовой шашки", – говорится в сообщении.

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Открыто два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к этому событию.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области наказали мать подростка, который устроил погром на пешеходном мосту. Действия хулиганов зафиксировала камера видеонаблюдения.

Также мы писали, что в Харькове малолетние хулиганы устроили погром в парке. Двое подростков громили фонари и лавки, снимая это на видео.

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