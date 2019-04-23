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Полиция сообщила подробности рейдерского захвата спорткомплекса в Киеве

Сегодня, 15:54

После попытки захвата здания спорткомплекса открыли уголовное производство

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В столичной полиции сообщили подробности попытки рейдерского захвата спортивного комплекса "Восход" на улице Бориспольской в Киеве.

"Группа неизвестных лиц принесла к центральному входу заведения автомобильные шины и начала устанавливать палатки. На месте было установлено, что данный конфликт возник между владельцами помещения. Когда отдельные активисты увидели, что внутри спортклуба неизвестные обустраивают баррикады, они применили газ, а затем подожгли шины. После этого участники акции организовали импровизированный митинг, где выступили тренеры и родители детей, которые рассказали о деятельности клуба и незаконности действий лиц, находящихся внутри", - сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

В полиции уточнили, что вывели из захваченного помещения спорткомплекса 62 человека, которых доставили в районное управление полиции "для выяснения их личных данных и всех обстоятельств инцидента".

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Также начато уголовное производство по ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время ситуация спокойная и контролируемая. Правоохранители продолжают нести службу вокруг сооружения с целью недопущения нарушений общественного порядка", - резюмировали в пресс-службе.

При этом в полиции сообщили о еще одной попытке рейдерского захвата в столице. Инцидент произошел на улице Печерский спуск. Там неизвестные выбили двери в квартиру и начали выяснить из нее вещи. Полицейские выяснили, что за это помещение продолжается спор о праве собственности.

По словам 52-летнего хозяина, захват произошел когда он вышел из дома по личным делам. Кроме того, добавил, что его квартирой мошенническим путем завладел другой владелец и по этому факту прокуратура проводит расследование по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Ко времени приезда полиции в помещении находилось восемь человек, в том числе два адвоката. Неизвестные объяснили, что они заключили договор аренды якобы с новым владельцем квартиры и таким образом пытались попасть в помещение. Все мужчины – жители столицы и Киевской области в возрасте от 19-ти до 36-ти лет. Их задержали. Открыто уголовное производство по двум статьям.

Напомним, что два года назад конфликт вокруг помещения "Восхода" закончился поножовщиной и стрельбой. Тогда пострадали по меньшей мере шесть человек.

Также смотрите в сюжете об атаке рейдеров на аграрный кооператив под Киевом:


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Тег Киев, рейдерский захват, спортклуб

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