Полиция вслед за ГБР начала служебную проверку после смертельного задержания под Киевом

По словам Андрея Крищенко, полиция передаст в ГБР все видео с Хотяновки, где проводилась спецоперация

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция проведет служебную проверку правомерности действий полицейских в ходе задержания злоумышленника в Хотяновке под Киевом. Во время спецоперации подозреваемый – гражданин Грузии – открыл стрельбу по сотрудникам КОРДа, ранив двоих спецназовцев, и был ликвидирован. ГБР начало расследование применения оружия сотрудникам КОРДа.

Как сообщил в среду, 2 октября, на брифинге начальник столичного главка Национальной полиции Андрей Крищенко, действия сотрудников полиции были правомерными, а по факту инцидента открыто уголовное производство по ст. 348 УК – покушение на жизнь сотрудников полиции.

"Что касается информации от ГБР, думаю, что с целью проверки действий моих подчиненных открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство). Это (возбуждение уголовного производства – ред.) – нормальная процедура, они должны проверить действия полицейских. Кроме того, я назначил служебную проверку, материалы которой мы предоставим ГБР и они будут использованы в нашем уголовном производстве", - уточнил Крищенко, добавив, что в Госбюро расследований также передадут все видео, отснятые на месте ЧП, после просмотра которых "ни у кого не останется сомнений в правомерности действий наших полицейских, которые применили оружие на поражение".

Кроме того, у ликвидированного злоумышленника были изъяты несколько паспортов на разные фамилии граждан нескольких государств.

При этом командир КОРДа сообщил, что когда правоохранители пытались зайти в помещение, где находился злоумышленник, то он открыл стрельбу.

"Когда мы пытались зайти, применяя все меры безопасности... он осуществил несколько выстрелов через двери, вытолкал их ногой и с двумя пистолетами в руках стрелял в сторону правоохранителей... Группы прикрытия, которые прикрывали штурмовые группы, применили огонь в ответ, на поражение, потому что иначе нельзя было действовать, могли сами погибнуть на месте", – резюмировал правоохранитель.

Также он отметил, что характер ранений двоих сотрудников КОРДа нетяжелый, они сейчас находятся в госпитале.

Отметим, в Хотяновке правоохранители задерживали мужчину, который несколько дней назад выстрелил в сторону полицейских на столичной Оболони после того, как они остановили группу иностранцев для проверки документов. Несколько иностранцев были задержаны, а злоумышленник скрылся по улице Вышгородской в сторону Лесного массива.

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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