Полиция задержала банду иностранцев, напавших на дом в Киевской области (фото и видео)

Нападение произошло в одном из населенных пунктов Бориспольского района

Фото: Андрей Небытов/Facebook

Полиция задержала банду иностранцев, подозреваемых в дерзком разбойном нападении на дом жителя Бориспольского района. Об этом сообщил глава Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Полицейская операция "Перехват" и неудобства для участников дорожного движения, круглосуточные оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия, погоня за вооруженными злоумышленниками и молниеносное задержание! Именно так "отдыхали" в Киевской области в субботу и воскресенье криминальная полиция, следователи, КОРД и полицейские Бориспольского ОП", - написал Небытов на своей странице в Facebook.

По его данным, полиция сделала все возможное, чтобы оперативно задержать нападавших.

Подробности разбойного нападения, вместе с тем, пока что не сообщаются.

Напомним, что под Киевом поймали банду, члены которой в форме сотрудников СБУ нападали на дорогие машины.

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