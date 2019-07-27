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Полиция задержала главаря преступной банды: украденные украшения стоят более пяти миллионов долларов

27 июля, 16:24

Банда злоумышленников действовала в девяти областях

Полиция задержала организатора преступной группировки, которую подозревают в 18 нападениях. Задержанному грозит наказание, предусмотренное семи статьям УК Украины, пишут в Нацполиции.

По информации ведомства, розыск банды проводили 14 месяцев. Сумма нанесенного разбойниками ущерба составляет более пяти миллионов долларов США.

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Сергей Прудченко, в преступную группу входило пять человек. Злоумышленники нападали на ювелирные магазины в течение 2016 – 2018 гг. на территории Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Так, в мае 2018 года они ограбили ювелирный магазин в Херсоне.

Во время обысков по местам пребывания и в транспорте подозреваемых полицейские изъяли пистолет-пулемет "Скорпион", автоматы, гранаты и другое огнестрельное оружие.

"Изъяли также их "ударный" автомобиль BMW X6, который уже был оборудован под следующее преступление. На нем были спецсигналы, сигнальная громкоговорящая учреждение. То есть выбрали сюжет, связанный с силовиками: проблесковые маячки, мощный форсированный двигатель, заряженный на стремительный отрыв", – рассказал оперативник.

Также полицейские изъяли пять единиц законного транспорта злоумышленников и наложили на него арест.

Во время обыска дома полицейские обнаружили оружие, устройство для глушения сигнала, рации, силиконовые маски-балаклавы, тактическую форму.

Он добавил, что даже просматривая содержимое аптечки банды, полицейские понимали, что преступники всегда были готовы к активному сопротивлению: при себе имели все необходимые современные средства и приборы, используемые при тяжелых огнестрельных ранениях.

Задержанным оказался ранее судимый 35-летний житель Первомайска Николаевской области. Все это время мужчина использовал средства конспирации, изменил образ жизни и внешность.

Задержанному уже избрана мера пресечения – 60 суток ареста без права внесения залога.

Напомним, ранее аолицейские Житомира задержали преступную группировку, в состав которой входил рецидивист-убийца.

Кроме этого, под Киевом задержали крупную банду угонщиков элитных авто. Всего в группировку входило 12 человек, среди них были и женщины.

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Тег нападение, задержание, ювелирный магазин, преступная группа

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