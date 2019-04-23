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Полиция задержала мошенника, продававшего в Киеве чужие квартиры

Сегодня, 12:28

Мужчина предлагал на продажу квартиры по ценам ниже рыночных

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве мошенник обманным путем завладел деньгами двух жителей столицы, "продав" им квартиры в новостройке. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В столичную полицию обратились супруги с заявлениями о привлечении к ответственности мужчины, который обманным путем завладел их сбережениями. Пострадавшие добавили, что лишились денег при заключении сделок купли-продажи квартир, к которым мошенник не имел отношения", - говорится в сообщении.

В ходе расследования личность злоумышленника установили. Ним оказался 36-летний житель Киева, которые привлекал к афере других участников. Он разместил на сайте объявлений предложение о продаже нескольких квартир в новостройке, но по цене ниже рыночной. Далее он договорился о сотрудничестве со столичным агентством недвижимости и предоставил документы на право собственности жилых метров, которые потом оказались поддельными.

Первой "выгодными условиями" заинтересовалась женщина, которая обратилась к риэлтору за деталями предложения. После получения ответов и ознакомления с условиями стороны составили договор, который завершился передачей денег. На этой сделке злоумышленник "заработал" более 500 тысяч гривен.

Через месяц мужчина совершил вторую махинацию с недвижимостью. На этот раз клиент смог передать сразу только половину оговоренной суммы, но по договоренности продолжил выплачивать остаток равными частями. И совершал до того момента, пока не узнал, что стал жертвой мошенничества, а потому остался без квартиры и почти 400 тысяч гривен.

В ходе обысков у фигуранта нашли и изъяли документы, печати, мобильные телефоны, а также записи с контактами агентств недвижимости, нотариусов и других служб. Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Ранее мы сообщали, что Киевская прокуратура вместе с полицией задержали участников преступной группы, которые под предлогом продажи автомобилей завладели средствами более 200 граждан в нескольких регионах Украины на сумму почти семь млн гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как мошенники научились обманывать продавцов в интернете.

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Тег Киев, мошенники, аферисты

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