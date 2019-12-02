Полиция задержала одного из нападавших на члена кадровой комиссии ГПУ в Киеве

Фото: Александр Леменов/Facebook

Правоохранители задержали одного подозреваемого в нападении на члена кадровой комиссии Генеральной прокуратуры Украины Александра Леменова, второй подозреваемый объявлен в розыск. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает пресс-служба ГПУ.

В Генпрокуратуре напомнили, что на Леменова напали 8 ноября два человека. Один его ударил в голову сзади, а второй распылил в лицо слезоточивый газ. Было открыто производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

"После проверки камер видеонаблюдения в районе совершения преступления следствие вышло на вероятных нападавших, а также на лицо, которое привезло их к месту нападения и забрало оттуда на автомобиле. 27 ноября по месту жительства указанных лиц провели обыски, одного из подозреваемых задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Второй участник нападения объявлен в розыск", – говорится в сообщении.

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Напомним, Леменов известен своей работой в "Честно" и "Реанимационном пакете реформ".

Ранее сообщалось, что в сентябре в столице напали и избили заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. ЧП произошло на ул. Митрополита Липкивского в Соломенском районе столицы.

Также было совершено нападение на дом экс-народного депутата из фракции "Народного фронта" Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом.

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