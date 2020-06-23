Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве в Славутиче

Полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве в Славутиче. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

По данным правоохранителей, 39-летнего мужчину задержали сегодня ночью. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 115 УК. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому – пожизненное лишение свободы.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Напомним, что тела убитых в Славутиче мужчины и женщины нашли закопанным в лесу.

Ранее сообщалось, что в Киевской области 57-летний мужчина убил собственную мать и закрылся у себя в доме. Инцидент произошел в Вышгородском районе.

Также новости "Сегодня" писали, что 45-летний киевлянин в Володарской районной больнице ножом смертельно ранил врача-педиатра. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

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