Полиция задержала трех подозреваемых в покушении на убийство координатора C14

Правоохранители задержали трех подозреваемых в совершении покушения на убийство координатора общественной организации С14 Сергея Мазура, в результате которого был тяжело ранен его отец.

Об этом в Facebook написал первый заместитель председателя Нациполиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня в ходе проведения специальных розыскных мероприятий полицейскими Киевской области были задержаны три человека, которые обоснованно подозреваются в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура, в результате которого был тяжело ранен его отец", – отметил Аброськин.

Он добавил, что задержание подозреваемых проводили полицейские совместно с работникам прокуратуры Киевской области.

Ранее мы писали, что 9 октября, в квартиру Мазура в Борисполе бросили гранату РГД-5. Так как граната запуталась в занавесках, то находившийся в комнате отец Мазура получил ранения, но остался жив. Он потерял большое количество крови и находится в реанимации. Кроме отца, в квартире находились супруга и сын активиста.

Полиция квалифицировала взрыв в квартире Мазура как покушение на убийство.