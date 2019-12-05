Полиция завершила следствие по делу о громком убийстве ювелира в Киеве

Фото: Прокуратура Киева

Правоохранители завершили следствие по делу об убийстве ювелира Сергея Киселева, которое произошло утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Завершено расследование в отношении трех лиц по факту разбойного нападения и убийства столичного ювелира в марте 2019 году в Киеве (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 14 ч . 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ст. 257 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствием было установлено, что к фигуранты тщательно готовились к нападению на Киселева, следили за ним, изучали его образ жизни и маршруты передвижения.

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Так, 5 марта подозреваемые подстерегли ювелира возле жилого дома, один из них сел в авто к бизнесмену и, угрожая пистолетом, потребовал отдать драгоценности. Когда Киселев начал сопротивляться, его застрелили. В итоге подозреваемые скрылись с места преступления, не получив выгоду. В итоге они решили напасть на родственников убитого. 13 апреля во время подготовки к преступлению их задержали.



В прокуратуре напомнили, что одним из фигурантов оказался бывший работник полиции, а вторым – действующий сотрудник СБУ. В ходе обысков у фигурантов изъяли пистолет, глушитель к нему, боеприпасы, гранаты, балаклавы, рации и другие вещественные доказательства. Кроме того, собраны доказательства по разбойным нападениям задержанных в 2017-2018 годах с применением огнестрельного оружия.

"Преступная деятельность подозреваемых в течение указанного периода отличалась устойчивостью, организованностью, четким распределением функций и вооруженностью, что позволило дополнительно квалифицировать их действия, как организация и участие в вооруженной банде по ст. 257 УК Украины", – отметили в прокуратуре.

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На сегодня подозреваемым, которые находятся под стражей, открыты материалы дела, после ознакомления с ними обвинительный акт передадут в суд.

Новости "Сегодня" сообщали о громком преступлении, подробности смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что столичная полиция задержала подозреваемых в убийстве бизнесмена из Грузии. Его тело с огнестрельными ранениями было найдено в заброшенном колодце в Киевской области.

Также правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году.

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