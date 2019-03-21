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Поножовщина на Гидропарке: иностранец зарезал товарища

Сегодня, 16:27

Гражданин другого государства во время выяснения отношений со своим товарищем ударил его ножом в живот

Фото: Нацполиция
Поножовщина на Гидропарке: иностранец зарезал товарища //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/39c/991/5c939c991bc98.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/39c/991/5c939c991bc98.jpg Происшествия Гражданин другого государства во время выяснения отношений со своим товарищем ударил его ножом в живот

На Гидропарке в Киеве произошла поножовщина, в результате которой умер 53-летний мужчина, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

По данным правоохранителей, в кафе на территории Гидропарка двое мужчин распивали алкоголь и между ними вспыхнул конфликт. На улице во время выяснения отношений мужчины затеяли потасовку, в ходе которой один из участников драки достал нож и ударил второго мужчину в живот. При этом нападавший отвез раненого в больницу, а сам сбежал. Пострадавший же скончался в больнице.

Полицейские через несколько часов после инцидента установили, что сбежавшим фигурантом драки является 40-летний безработный уроженец другого государства. Он скрывался в Киевской области у своего товарища, чтобы избежать задержания.

Иностранца, который в настоящее время находится под следствием в Печерском управлении полиции за грабеж, задержали. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ.

Фигуранту объявлено о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева мужчина напал на 33-летнего пассажира и нанес ему пять ножевых ранений

Кроме того, напомним, что в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

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Тег Киев, задержание, гидропарк, иностранец, поножовщина

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