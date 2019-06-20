Посетителей мероприятия "Киев Прайд" избили неизвестные в балаклавах – СМИ

Отмечается, что среди пострадавших были несовершеннолетние

Фото: facebook.com/kyivpride (архив).

На посетителей кинопоказа в рамках "Киев Прайд" 19 июня напали неизвестные в балаклавах. Об этом сообщает Громадське.

По словам одного из пострадавших, нападение сопровождалось избиением ногами, также использовался перечный газ.

"Это было откровенно гомофобское нападение, меня повалили на землю, били ногами по голове, по ногам, моих знакомых залили газом", − уточнил он.

Отмечается, что среди пострадавших были несовершеннолетние.

По информации Громадського, на место происшествия прибыли полицейские и машина скорой помощи.

Организаторы Киев-Прайд в Facebook призвали учатсников мероприятия избегать безлюдных мест.

Напомним, 23 июня в Киеве пройдет пройдет Марш равенства "Киев Прайд-2019".

Напомним, в минувшем году в центре Киева собрались несколько тысяч человек, чтобы пройтись по улицам города в рамках "Марша равенства". Среди участников марша, пришедших поддержать ЛГБТ-сообщество, были замечены европейские дипломаты, украинский депутат, а также знаменитости. Правоохранители шли кордоном вдоль всей колонны. Правда, провокаций и стычек все же избежать не удалось.

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