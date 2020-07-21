Пошел выносить мусор и пропал: в Киеве нашли семилетнего мальчика

Мальчик решил пошутить над мамой и спрятался под лестницей многоэтажки

В Киеве правоохранители разыскали семилетнего мальчика, который пошел выносить мусор и пропал. Как выяснилось, ребенок решил пошутить над мамой и спрятался под лестницей многоэтажки.

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Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Так, в полицию Соломенского управления полиции обратилась киевлянка и сообщила, что ее семилетний сын вышел из дома выбросить мусор и не вернулся спустя несколько часов.

"Полицейские обследовали дом и с помощью немецкой овчарки Матис-Мифа разыскали маленького беглеца. Мальчик объяснил, что решил подшутить над мамой и спрятался под лестницей на одном из этажей", - говорится в сообщении.

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Ребенка передали матери и провели с ней профилактическую беседу об административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Ранее на автодороге Киев – Чоп полицейские Макаровского района нашли 11-летнего мальчика на велосипеде, который был без взрослых. Как выяснилось, школьник живет в столице, но решил без ведома матери отправиться в гости к бабушке в Житомирскую область.

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Тем временем в Херсонской области в пустом доме нашли семимесячную малышку в синяках и с переломом:

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