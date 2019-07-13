После инцидента с самолетом Belavia аэропорт "Киев" возобновил работу

В результате происшествия никто из 139 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета, не пострадал

В международном аэропорту Киев возобновили работу после того, как самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Напомним, воздушное судно Boeing 737−300 с бортовым номером EW 336PA, рейс В2 847, авиакомпании Belavia Airlines, выполнявший рейс по маршруту Минск-Киев, при посадке на ВПП выкатился за ее пределы. В результате никто из 139 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета, не пострадал.

Напомним, в прошлом году аэропорт "Киев" им. Сикорского стал аэропортом года в Украине по версии Ассоциации аэропортов Украины. Второй по величине столичный аэропорт стал победителем в номинации "Более 300 тысяч обслуженных пассажиров за год".

Также сообщалось, что не так давно аэропорт расширил терминал А. Новую часть открыли 23 мая. Теперь площадь терминала больше на 9500 кв. м и составляет 23 700 кв. м. Пространство аэропорта пришлось расширять из-за больших нагрузок в пиковые часы. На первом этаже нового крыла терминала добавили 18 стоек регистрации и 9 пунктов наблюдения за авиабезопастностью. На втором -18 стоек погранконтроля. А на привокзальной площади построили паркинг на 135 мест.

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