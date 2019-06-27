Последствия грозы под Киевом: проезд на Ирпень заблокирован (видео)

В Ирпене также наблюдаются перебои со светом

Фото: Natali Kushch/Facebook.

В Ирпене под Киевом в результате сильного дождя, который после полудня также обрушился и на столицу, дерево рухнуло на забор школы №1 по улице Тургеневской. Также несколько магазинов остались без электричества, некоторые светофоры в городе не работают. Об этом сообщается в паблике Ірпінь Daily/Ирпень в Facebook.

Фото: Inna Gadzynska/Facebook

Кроме того, по направлению из Киева в Ирпень дерево упало на трассу и заблокировало две полосы.

Также появилось видео мощнейшего ливня и в Буче. О последствиях непогоды в городе пока что не сообщается.

Напомним, что в результате непогоды в Киеве на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. При этом на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд. Кроме того, подобные инциденты произошли в нескольких районах столицы. Также на киевских дорогах – многокилометровые пробки и более 15 ДТП.

Фото и видео мощного ливня в столице смотрите в подборке новостей "Сегодня".

Ранее мы подробно писали, какой в Киеве будет погода в пятницу, 28 июня, в День Конституции и на выходных.

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