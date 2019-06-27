Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Последствия грозы под Киевом: проезд на Ирпень заблокирован (видео)

27 июня, 13:35

В Ирпене также наблюдаются перебои со светом

Фото: Natali Kushch/Facebook
Фото: Natali Kushch/Facebook.

В Ирпене под Киевом в результате сильного дождя, который после полудня также обрушился и на столицу, дерево рухнуло на забор школы №1 по улице Тургеневской. Также несколько магазинов остались без электричества, некоторые светофоры в городе не работают. Об этом сообщается в паблике Ірпінь Daily/Ирпень в Facebook.

Фото: Inna Gadzynska/Facebook
Фото: Inna Gadzynska/Facebook

Кроме того, по направлению из Киева в Ирпень дерево упало на трассу и заблокировало две полосы.

Также появилось видео мощнейшего ливня и в Буче. О последствиях непогоды в городе пока что не сообщается.

Напомним, что в результате непогоды в Киеве на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. При этом на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд. Кроме того, подобные инциденты произошли в нескольких районах столицы. Также на киевских дорогах – многокилометровые пробки и более 15 ДТП.

Фото и видео мощного ливня в столице смотрите в подборке новостей "Сегодня".


Ранее мы подробно писали, какой в Киеве будет погода в пятницу, 28 июня, в День Конституции и на выходных.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дождь, непогода, киевская область

Вы сейчас просматриваете новость " Последствия грозы под Киевом: проезд на Ирпень заблокирован (видео)". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Буря в Киеве: ветер сорвал крышу и повалил дерево, по городу масштабные пробки (видео)

Сегодня, 13:05

В столице произошло более 15 аварий

Гроза в Киеве: над столицей завис атмосферный фронт, возможны шквалы и град

Сегодня, 13:04

После страшного зноя киевляне, наконец, дождались освежающего дождя, но он разбушевался не на шутку

На Прикарпатье после дождей начал рушиться карьер

Вчера, 13:55

Чтобы остановить оползни, нужны миллионы гривен

В Одесской области бушевала непогода: появились фото последствий

Вчера, 11:33

Из-за ливня и шквалов в Измаиле падали деревья

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья

Ядовитые змеи в Днепре: где водятся и как распознать опасную

"В фигурном катании есть тренд на раздевание" - интервью

Всем нам будет его не хватать: Хаккинен о Ники Лауде

"Холостяк-9": остались ли вместе Никита Добрынин и Дарья Квиткова

"Крепостная" возвращается: когда и где смотреть продолжение

Видео: Впечатляющая авария Матевоса Исаакяна в Спа

Украина заплатила криворожанину 1 млн за причиненный ею вред

Алсу раскритиковали, за то как Микела распорядилась с выигрышем

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Сегодня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

Вчера, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь