Последствия пожаров в Чернобыльской зоне: что сгорело и какая в Киеве радиация (видео)

Пожар в Чернобыльской зонеоставил после себя десятки гектаров выжженной территории. Корреспонденты "Сегодня" облетели зону отчуждения на вертолете спасателей.

Увиденное поражает.

Участки уничтоженного леса – огромные, местами земля сожжена дотла. Желто-черные пятна, оставшиеся после очага, тянутся на десятки километров. Но непоправимый вред пламя не нанесло, как бы парадоксально это не звучало. Огонь остановили в полутора километрах от хранилищ с радиоактивными отходами. Пламя также не повредило атомную электростанцию. Не пострадал и город-призрак Припять – огонь вовремя остановили, хотя он тоже был менее чем за два километра от города. Ситуация, убеждают спасатели, сейчас полностью под контролем.

"Ситуация ровная, ситуация стабильная, наши подразделения работают на дотушивание отдельных ячеек, которые даже по кромке не горят. Горения нет, открытого огня нет. Заходим сейчас потихоньку в те ячейки, где можно зайти, где достаточно невысокий уровень радиации", – объяснил глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин.

Сейчас в ГСЧС внимательно следят именно за уровнем радиации, чтобы не пострадали пожарные.

"Немного, конечно, были напуганы этой радиацией, фоном этим. Боялись. Приборы по-разному везде показывали. В одном месте показывали 1.3. Это самое большее, что мы застали", – говорит пожарный Максим Чередар.

"Например, в этом месте можно находиться не более шести часов. Это Рыжий лес. Мы там работаем, скажем, 4-5 часов, затем отводим людей на другой участок, где можно быть больше. Более суток в этой зоне люди не работают", – объясняет руководитель главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Василий Слободяник. В тренде Пожары в Чернобыльской зоне: "вторая волна" может охватить десятки тысяч гектаров

Радиационный фон, говорят специалисты, пожар не изменил. Корреспондентам "Сегодня" выдали дозиметры, и показатели не превышали 0.3 микрозивертов в час. Это норма для большинства территории зоны отчуждения. Не изменился фон и в Киеве. И неважно, куда дует ветер, сказал нам заместитель министра внутренних дел. Ведь в Чернобыле показатели – нормальные.

"Очень много было панических страхов. Возможно, это была целенаправленная провокация, но хочу сказать: у нас в Киеве есть много станций по измерению радиации. Есть много приборов по ее измерению. Никаких изменений радиационного фона нет. Будьте спокойны. Все будет хорошо", – обратился к жителям столицы заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Убытков от пожара пока не подсчитывают. Это невозможно, пока не потушили все тления. Впрочем, экологи предупреждают: непоправимый вред пожар нанес фауне. Уничтожены сотни животных, птиц, насекомых, которые были неотъемлемой частью экосистемы. Чтобы полностью потушить все очаги тления, спасателям понадобится еще сутки. Завтра планируют все закончить.

Ранее "Сегодня" публиковали комментарий директора Украинского научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии Валерия Кашпарова, который рассказал, опасен ли для украинцев дым пожаров в Чернобыльской зоне.

Также мы писали о том,как можно узнать онлайн уровень радиации в Киеве.

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