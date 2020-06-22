Пострадавшим от взрыва в Киеве оплатят новое жилье: Кабмин обнародовал решение

Без жилья остались 125 человек, которые проживали в 40 квартирах

Пострадавшим в результате взрыва в доме в жилом массиве Позняки, который расположен в Дарницком районе столицы, выплатят компенсацию для приобретения аналогичного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по итогам заседания Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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На заседании комиссии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате взрыва, произошедшего 21 июня 2020, была повреждена конструкции здания. Как следствие, без жилья остались 125 человек, которые проживали в 40 квартирах одной из секций дома. По предварительным данным, угрозы для других секций дома нет.

"Предварительно комиссией принято решение рассмотреть вопрос компенсации пострадавшим стоимости приобретения нового аналогичного жилья за счет резервных фондов государства и города", - говорится в сообщении.

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"К следующему заседанию комиссии ТЭБ и ЧС ожидаю следующих шагов: отчета о ходе и завершении спасательных работ, оценки Киевской городской властью полной суммы убытков и расчета необходимой суммы компенсации, а также четкой аргументации о возможности и необходимости применения механизма софинансирования выплат компенсации", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Напомним, на столичных Позняках, где 21 июня утром произошел взрыв в жилой многоэтажке, продолжаются спасательные работы. По данным МВД, в результате взрыва погибли три человека – двое женщин 1943 и 1974 года рождения, а также молодой мужчина 1991 года рождения. Пять человек получили травмы. Под завалами находятся двое мужчин.

Взрыв квалифицирован правоохранительными органами по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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