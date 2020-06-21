Пострадавший от взрыва в Киеве: Выбили мне дверь, сказали, что хотят есть и пить

Мужчина признался, что, пройдя в квартиру, копы сразу же пошли к холодильнику

После взрыва на Позняках в Киеве, где было разрушено несколько этажей многоэтажки на улице Крушельницкой, один из жильцов рассказал, как к нему в квартиру ломилась полиция, требуя еды и питья.

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Видео с рассказом киевлянина на своей странице в Facebook выложила журналистка Марьяна Пьецух.

По словам мужчины, полицейские стучали в его дверь, пока он был в комнате, а когда открыл, сразу прошли к холодильнику.

"Мне выбили двери полицейские... – А зачем выбили? – Сказали, что я не услышал, как мне стучат, хоть я в этот момент находился в комнате. Мне начали выламывать двери, я открыл. Я открыл, ко мне забежали три человека. Я в шоке... Они сказали, что хотят есть и пить, и забежали – сразу в холодильник ко мне", - заявил он.

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Мужчина добавил, что предложил своим "гостям" тарелки, "а они мне сказали: какие тарелки? Вы видите, что там трупы носят, какие тарелки?"

"Так вы им дали поесть? – Я не против, но из кастрюли просто некрасиво, я говорю: я дам вам тарелки. И воду из-под крана... У меня есть вода, чистая, питьевая, возле кровати. Говорю: я вам сейчас принесу, я же не против. Говорят, все-все, берите деньги и паспорт и уходите", - рассказал киевлянин.

Видео: Facebook Mariana Pietsukh

Журналисты "Сегодня" решили выяснить в Дарницком управлении полиции, насколько этот рассказ может соответствовать действительности.

"Бегал какой-то непонятный мужчина, рассказывал, но мне пока неизвестно, кто врывался, взяли у него, не взяли, нет пока такой информации. Давайте подождем проверку", – ответили в управлении нашему журналисту.

По словам полицейских, в настоящее время собирают данные, а детали и подробности будут известны уже завтра.

Напомним, утром 21 июня в доме на улице Крушельницкой в Дарницком районе столицы прогремел мощный взрыв, в результате которого были разрушены этажи с четвертого по седьмой. Премьер-министр Денис Шмыгаль взял ситуацию под личный контроль.

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Спасатели заявили, что нашли тело одного погибшего и деблокировали троих жильцов дома. Поиски еще трех человек продолжаются.

Видео: Киев Оперативный

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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