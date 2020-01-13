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Потоп на Выдубичах в Киеве: у автостанции залило водой тоннель

13 января, 16:35

Александр Марущак

Заезд под мостом на автостанцию «Выдубичи» постоянно затапливает

Фото: КАРС

Фото: КАРС

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Сотрудники Киевской службы спасения выезжали спасать от потопа автомобильный тоннель возле автостанции "Выдубичи".

"Наши сотрудники выезжают туда регулярно откачивать воду. В эти выходные снова выезжали, поскольку водой все залило и автомобили не могли там проехать. Заезд под мостом на автостанцию "Выдубичи" постоянно затапливает. Это не введенный в эксплуатацию объект, который находиться на балансе у железнодорожников. Они там не могут провести дренажные работы и у нас с этим регулярная проблема – выезжать, чтобы откачать воду. Из-за дождей и снега там поднимается уровень воды в речке Лыбедь и затапливает эту территорию", – рассказали нам в Киевской службе спасения.

Фото: КАРС

Фото: КАРС

Новости "Сегодня" писали, что в начале ноября на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганскогопроизошло повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм. На дороге вследствие прорыва образовалась огромная яма, куда провалился автомобиль, а водитель едва не обварился в кипятке, заливающем улицу. Из-за прорыва изменились маршруты общественного транспорта. В социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес коммунальных служб, ведь совсем недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт.

Кроме того, в Днепре на одной из улиц прорвало канализационную трубу. Горожане сняли на видео, как из-под асфальта бьет огромный фонтан нечистот, а автомобили разносят эту коричневую жижу по городу.

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Киев потоп выдубичи

Источник: Сегодня

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