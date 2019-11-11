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Потоп после дождя в Киеве: появились яркие фото и фотожабы

11 ноября, 13:26

В Соломенском районе подтопило гимназию, а на многих столичных улицах затруднен проезд

Киевляне активно делятся в социальных сетях фотографиями и фотожабами подтопленных после ноябрьского дождя улиц.

Так, традиционно в нескольких районах столицы забиты ливневки, а в Соломенском районе подтопило гимназию.

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При этом в КК "Киевавтодоре" сначала заявили, что подтоплений в городе нет, однако позднее уточнили на своей странице в Facebook, что случаи подтопления оперативно ликвидируются.

"В случае выявления подтоплений обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по телефону: 284-74-19", – добавили коммунальщики.

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Ранее сообщалось, что в Киеве 11 ноября из-за скопления воды задерживается движение трамваев №15,18 по ул. Дмитриевская – Полтавская в напр. Старовокзальной. На место вызвали ответственную службу города.

Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6°С, что на 2,7°С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября.

Также смотрите последствия летних ливней в Киеве:

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Киев потоп непогода

Источник: Сегодня

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