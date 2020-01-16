Потоп в Ocean Plaza: для обращений пострадавших от кипятка создали спецкомиссию

Комиссия будет работать до 31 января по ул. Лютеранская, 9/9

Фото: КАРС

В КП "Киевтеплоэнерго" создали специальную комиссию по рассмотрению обращений пострадавших в результате прорыва на магистральном трубопроводе с кипятком на улице Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Комиссия будет работать с 17 до 31 января 2020 по адресу: ул. Лютеранская, 9/9, кабинет № 1 (код 077).

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График работы в рабочие дни:

четные числа с 14:00 до 18:00 (в пятницу до 17:00)

нечетные числа с 08:15 до 12:00.

Телефон для справок: (044) 207-60-83.

Напомним, что вечером 13 января на улице Антоновича в Киеве произошло масштабное ЧП. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Оcean Plaza.

После этого на улице вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. Причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

При этом за минувшие двое суток в столице произошло еще несколько подобных ЧП. В частности, мы писали об аварии в Соломенском районе и на территории жилищного комплекса "Кампус". Вместе с тем жители столицы активно постят в социальных сетях фото и видео труб в аварийном состоянии.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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