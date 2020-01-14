Потоп в Оcean Plaza: эксперт объяснил, кто компенсирует убытки бизнеса

Строительная экспертиза по оценке ущерба будет длиться не один день

/ Фото: Сегодня

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Ущерб от прорыва трубы с кипятком, который произошел возле торгового центра Ocean Plaza вечером 13 января, будут подсчитывать не один день. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал президент ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.

Он уточнил, что пока что говорить о конкретных суммах рано.

"Прямой ущерб собственников назвать трудно. Мы не видим объема площади, которая пострадала. Ущерб должна оценить строительная экспертиза, которая будет проводиться не один день", – сказал Пита.

По словам специалиста, компенсация ущерба арендаторам может покрываться за счет страховок или за счет виновной стороны.

"У меня нет информации о том, какие коммуникации прорвало – внешние или внутренние. Если будет доказано, что авария произошла по вине собственника ТРЦ, арендаторы могут предъявить виновной стороне претензии. И потом либо договариваться мирным путем, либо взыскивать ущерб в судебном порядке. Для получения компенсации у арендаторов должно быть подтверждение размера ущерба: акты о товаре, который там находился в момент ЧП. Если ремонт проводился за счет арендаторов – они могут претендовать на возмещение стоимости ремонта либо на восстановительные работы за счет виновной стороны. Такие условия – возмещение убытков – обычно прописываются в договорах аренды. Они есть и в общем законодательстве", – объяснил Пита.

Напомним, из-за прорыва трубы пострадало девять человек. По состоянию на 8:00 14 января, семь человек остаются в больнице.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за инцидентом. Все подробности, фото и видео вы можете узнать и увидеть в спецтеме – В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: все подробности, фото и видео.

Также корреспондент "Сегодня" смог попасть внутрь торгового центра и посмотреть на ситуацию:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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