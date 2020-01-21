Потоп в Ocean Plaza: пострадавшие до сих пор лежат в ожоговых центрах

В день прорыва из горячей ловушки людей на руках выносили спасатели

Из-за потопа в торговом центре "Ocean Plaza" в столичных больницах с ожогами до сих пор находятся четверо пострадавших. Тем временем "Сегодня" побывали у торгового центра, чтобы увидеть, как сегодня выглядит место потопа.

Торговый центр, который залило кипятком, сейчас открыт. И здесь до сих пор работают аварийщики. У центрального входа перекладывают плитку.

Внутри торгового центра на нулевом этаже все магазины работают. Даже кафе, которое в тот день была окружено водой. И в супермаркете, где потоком кипятка прорвало стену, сейчас идет торговля. А вот паркинг не работает до сих пор.

"Туда нельзя, там проводятся работы", – говорят корреспондентам "Сегодня".

В день прорыва из горячей ловушки людей на руках выносили спасатели. Посетители торгового центра получили ожоги кожи. Как и пассажиры маршрутки, застрявшей посреди дороги напротив торгового центра.

Пострадало одиннадцать людей. Четверо – до сих пор в больнице. Пострадавшие здесь пробудут еще две недели.

"Трое мужчин и одна девушка. Состояние средней степени тяжести. Каждый день проводятся перевязки, раны, скажем так, заживают потихоньку. Скорей всего шрамы не останутся, ожоги поверхностные, они должны зажить. Без образования рубцов, без последствий, скажем", – говорит заместитель главного врача по хирургическим вопросам ожогового отделения Киевской городской клинической больницы Андрей Жернов.

Город должен выплатить компенсацию пострадавшим, и какой она будет, станет известно после выводов комиссии, расследующей причины аварии. Пока одна из возможных версий – это устаревшие трубы. В Киеве таких изношенных теплосетей – около 80%. И хотя в этом году в столице заменили 130 км трубопровода, этого недостаточно, говорят в мэрии.

"Чтобы предотвратить такие ситуации, необходимо последовательно менять сети. По подсчетам наших специалистов, международных, надо пять лет каждый год менять минимум 170 км сетей, чтобы работать в штатном режиме", – говорит заместитель председателя Киевской городской администрации Петр Пантелєєв.

Напомним, что вечером 13 января на улице Антоновича в Киеве произошло масштабное ЧП. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Оcean Plaza.

После этого на улице вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. Причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

При этом после инцидента в столице произошло еще несколько подобных ЧП. В частности, мы писали об аварии в Соломенском районе и на территории жилищного комплекса "Кампус". Вместе с тем жители столицы активно постят в социальных сетях фото и видео труб в аварийном состоянии.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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