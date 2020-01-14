Потоп в Ocean Plaza: в КГГА рассказали об ожогах пострадавших

В больницах находятся пять человек

Фото: Евгений Опанасенко

В медицинских учреждениях Киева находятся пять человек, пострадавших в результате масштабного прорыва трубы с кипятком на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Четыре человека – трое мужчин и одна женщина находятся в ожоговом центре в состоянии средней тяжести. Предварительно медики классифицируют их ожоги как поверхностные. Еще одну женщину госпитализировали в областную больницу", – говорится в сообщении.

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Всего, по информации Департамента здравоохранения, за медицинской помощью обратилось 11 человек. Шесть из них в госпитализации не нуждались. Каждому была оказана медицинская помощь и рекомендовано дальнейшее амбулаторное лечение.

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Напомним, что масштабное ЧП произошло вечером 13 января. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza.

На данный момент на Антоновича вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. В КП "Киевтеплоэнерго" обещают ликвидировать последствия аварии уже до 15 января, а утром в среду передать участок для асфальтирования профильной организации. Также причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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