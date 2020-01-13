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Потоп в Ocean Plaza: в "Киевтеплоэнерго" обещают, что дома не останутся без тепла

13 января, 23:58

Александр Марущак

Сколько именно зданий отключено от теплоносителя, сказать сейчас сложно

/ Фото: kiev.informator.ua

Пока в "Киевтеплоэнерго" не могут сказать, сколько домов осталось без тепла после потопа в Ocean Plaza.

Об этом "Сегодня" рассказали в "Киевтеплоэнерго"

"Сейчас все дома переподключаются к подаче тепла от других линий с теплоносителем. Через час-полтора им дадут тепло. Сколько именно зданий отключено от теплоносителя, сказать на данный момент сложно", – говорят в "Киевтеплоэнерго".

Там не могут сказать, на сколько будет перекрыта улица Антоновича. "Такая информация появиться ближе к утру, когда мы будем понимать реальные масштабы восстановительных работ", – добавляют в "Киевтеплоэнерго".

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Комунальщики уверяют, что есть возможность переподключения домов к другим теплопроводам. "Без тепла и без горячей воды дома не останутся", – заверили чиновники.

Также создана специальная комиссия, которая изучает вопрос инцидента на магистральном трубопроводе в Киеве возле Ocean Plaza, а именно – охранных зон теплосетей.

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Ранее коммунальщики заявили, что магистраль проходила испытания в летний период и она не была аварийной.

Напомним, что ранее сообщалось, что из-за прорыва трубы пострадало 9 человек.

Смотрите также онлайн-трансляцию с места происшествия.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за инцидентом. Все подробности, фото и видео вы можете узнать и увидеть в спецтеме.

Видео: facebook.shuban.m

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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Источник: Сегодня

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