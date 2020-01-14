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Потоп в Оушен Плазе: в "Ашане" прокомментировали последствия ЧП

14 января, 11:11

Анастасия Ищенко

В результате инцидента сотрудники и клиенты магазина не пострадали

/ Фото: Сегодня

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В результате прорыва трубы с кипятком, который произошел возле торгового центра Ocean Plaza вечером 13 января, никто из сотрудников и клиентов расположенного в ТЦ супермаркета "Ашан" не пострадал. Об этом "Сегодня" сообщили в торговой сети.

"К счастью, пострадавших среди клиентов и сотрудников "Ашана" нет. Сейчас проводится оценка состояния помещения. Вопросами, связанными с возмещением ущерба, будут заниматься юристы. Сегодня мы закрыты. Решение об открытии принимает ТЦ", – рассказали в "Ашане".

Ранее мы писали, чтоиз-за прорыва трубы пострадало девять человек. По состоянию на 8:00 14 января, семь человек остаются в больнице.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за инцидентом. Все подробности, фото и видео вы можете узнать и увидеть в спецтеме: В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: все подробности, фото и видео.

Новости "Сегодня" писали, что в начале ноября на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганскогопроизошло повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм. На дороге вследствие прорыва образовалась огромная яма, куда провалился автомобиль, а водитель едва не обварился в кипятке, заливающем улицу. Из-за прорыва изменились маршруты общественного транспорта. В социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес коммунальных служб, ведь совсем недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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Киев потоп прорыв ашан оушен плаза

Источник: Сегодня

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