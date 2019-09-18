Появились фото и видео жуткой аварии с троллейбусом на столичных Теремках

В результате аварии пострадали два человека, одного из них вырезали из искореженного авто

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с троллейбусом на проспекте Глушкова, 9, в Голосеевском районе столицы накануне, 17 сентября, во второй половине дня.

"По прибытию на место происшествия спасателей было установлено, что ДТП произошло с участием легкового автомобиля "Лада" и троллейбуса. В результате столкновения пассажир был зажат между панелью приборов и сиденьями. С помощью гидравлического инструмента спасатели освободили мужчину из искореженного авто и передали бригаде скорой медицинской помощи. Водитель также пострадал, оба мужчины были госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

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Также, пожарные смыли топливо с проезжей части дороги, предупредив его возможно возгорание.

По предварительным данным, пассажиры в троллейбусе не пострадали. При этом на некоторое время ДТП заблокировало проезд по проспекту.

Ранее на Одесской трассе в селе Гребенки, в 60 км от Киева, автомобиль Hyundai 16 сентября на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта. Удар был настолько сильным, что машина буквально стала "опорой" остановки.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

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