Появились новые данные об умерших от коронавируса в Киевской области

Киевская областная государственная администрация сообщила данные о зараженных коронавирусом по районам области. Напомним, что на утром понедельника, 30 марта, в области официально подтверждено 49 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли 49-летний и 47-летний мужчины.
Из них:
- 17 – в Обуховском р-не; (в т.ч. 1 ребенок)
- 2 – в Обухове;
- 9 – в Киево-Святошинском р-не;
- 1 – в Бориспольском р-не;
- 4 – в Борисполе;
- 3 – в Броварах;
- 2 – в Ирпене;
- 3 – в Белой Церкви;
- по 1 – в Ворзеле, Гостомеле и Буче
- 1 – в Васильковском р-не;
- 1 – в Белоцерковском р-не;
- 1 – в Броварском р-не;
- 1 – в Ставищенском р-не;
- 1 – в Макаровском р-не.
Из них на стационарном лечении 20 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 29. Умерло два человека: мужчина 49 лет, житель Макаровского района и мужчина 47 лет, житель Белой Церкви.
Подозрение на заражение имеют:
- 31 – в Обуховском р-не;
- 30 – в Киево-Святошинском р-не;
- 23 – в Броварском р-не;
- 28 – в Ирпене;
- 2 – в Белой Церкви;
- 8 – в Вышгородском р-не;
- 13 – в Бориспольском р-не;
- 3 – в Фастовском р-не;
- 6 – в Макаровском р-не;
- 1- в Барышевском р-не;
- 1- в Василькивсьому р-не;
- 1- в Бородянском р-не;
- 1- в г. Ворзель.
Установленно медицинское наблюдение за 511 контактными лицами.
Ранее сообщалось, что всего по состоянию на утро 30 марта в Украине официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых шестеро человек выздоровели и еще для 11 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 62 новых случаев.
Также смотрите сценарии развития эпидемии в Украине, которые допускают власти:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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