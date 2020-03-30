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Появились новые данные об умерших от коронавируса в Киевской области

30 марта, 11:53

Наталья Руда

Умерли 49-летний житель Макаровского района и 47-летний мужчина из Белой Церкви

Киевская областная государственная администрация сообщила данные о зараженных коронавирусом по районам области. Напомним, что на утром понедельника, 30 марта, в области официально подтверждено 49 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли 49-летний и 47-летний мужчины.

Из них:

  • 17 – в Обуховском р-не; (в т.ч. 1 ребенок)
  • 2 – в Обухове;
  • 9 – в Киево-Святошинском р-не;
  • 1 – в Бориспольском р-не;
  • 4 – в Борисполе;
  • 3 – в Броварах;
  • 2 – в Ирпене;
  • 3 – в Белой Церкви;
  • по 1 – в Ворзеле, Гостомеле и Буче
  • 1 – в Васильковском р-не;
  • 1 – в Белоцерковском р-не;
  • 1 – в Броварском р-не;
  • 1 – в Ставищенском р-не;
  • 1 – в Макаровском р-не.

Из них на стационарном лечении 20 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 29. Умерло два человека: мужчина 49 лет, житель Макаровского района и мужчина 47 лет, житель Белой Церкви.

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Подозрение на заражение имеют:

В тренде
У начальника полиции Киева диагностировали коронавирус
  • 31 – в Обуховском р-не;
  • 30 – в Киево-Святошинском р-не;
  • 23 – в Броварском р-не;
  • 28 – в Ирпене;
  • 2 – в Белой Церкви;
  • 8 – в Вышгородском р-не;
  • 13 – в Бориспольском р-не;
  • 3 – в Фастовском р-не;
  • 6 – в Макаровском р-не;
  • 1- в Барышевском р-не;
  • 1- в Василькивсьому р-не;
  • 1- в Бородянском р-не;
  • 1- в г. Ворзель.

Установленно медицинское наблюдение за 511 контактными лицами.

Ранее сообщалось, что всего по состоянию на утро 30 марта в Украине официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых шестеро человек выздоровели и еще для 11 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 62 новых случаев.

Также смотрите сценарии развития эпидемии в Украине, которые допускают власти:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин киевская область коронавирус

Источник: Сегодня

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