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Появились новые фото жуткого ДТП с такси на Надднепрянском шоссе в Киеве

5 июня, 12:15

В салоне такси была женщина-пассажир, ее госпитализировали

Стали известны подробности ДТП на Надднепрянском шоссе в Киеве в районе Выдубичей с участием легкового автомобиля такси Renault и трактора, который перевозил прицеп с дорожной техникой.

Трактор двигался от Южного моста в сторону моста Патона. Он ехал в правом ряду когда последовал сильнейший удар в прицеп. Такси отбросило в сторону и раскрутило на дороге, передним бампером Renault задел отбойник и впечатался в него. Трактор тоже остановился проехав метров 10. На место срочно вызвали медиков и спасателей.

В салоне такси была женщина-пассажир, ее  госпитализировали. Водителя такси спасатели при помощи специальных инструментов вырезали из салона авто. Интересно, что стрелка спидометра в такси застыла на отметке 110 километров, при том, что тут, на Наднепрянском шоссе, разрешена скорость до 80 км/час.

Водители-очевидцы, которые остановились, чтобы оказать помощь пострадавшему таксисту, говорили, что он еще на Дарницком мосту очень сильно вилял по проезжей части на высокой скорости. Видимо хотел быстро отвезти пассажирку. Самое дикое, что водитель такси был одет в пляжных тапочках.

"Это просто жесть полная – возить пассажиров в пляжных тапочках... Ведь нога голая и могла запросто скользнуть на педали газа", – удивлялись очевидцы.

Истинную причину ДТП установят сотрудники полиции, столкновение произошло во время дождя, но он был не на столько сильным чтобы не заметить впереди едущий огромный трактор с техникой на прицепе.

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Также за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег Киев, ДТП, Надднепрянское шоссе

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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