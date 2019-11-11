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Появились подробности смертельного ДТП в Киевской области, в котором погибли дети

11 ноября, 09:37

В результате аварии погибли 33-летняя мать, ее 11-летний сын и 39-летнего возраста женщина со своей 12-летней дочерью

/ Фото: А.Ракитин, Сегодня

Полиция Киевской области сообщила подробности жуткой аварии на автодороге Бородянка-Гостомель, в результате которой погибли четыре человека, среди них двое детей.

"Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Caddy на иностранной регистрации, выезжая на перекресток из с. Здвижевка на автодорогу, проигнорировал требование знака "Движение без остановки запрещено" и не предоставил преимущество автомобилю Volvo, который двигался по главной дороге", – говорится в сообщении.

В результате две легковушки перевернулись. Погибли четверо пассажиров автомобиля Volkswagen: 33-летняя мать, ее 11-летний сын и 39-летнего возраста женщина со своей 12-летней дочерью. Еще трое пострадавших с другой машины получили травмы и госпитализированы.

При этом 45-летний водитель-виновник с различными телесными повреждениями доставлен в больницу. Он задержан и находится в спецпалате под охраной. Машины помещены на площадку временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП жертвы киевская область

Источник: Сегодня

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