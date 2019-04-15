Появились подробности убийства фермера под Киевом: погибший был депутатом райсовета

В фермера выстрелили два раза в живот и дважды – по ногам

На месте убийства в Фастове. Фото: kyiv.npu.gov.ua.

Стали известны подробности гибели 42-летнего главы одного из фермерских хозяйств в Фастове под Киевом, которого нашли убитым возле своего дома около полуночи 14 апреля.

В полиции Киевской области сайту "Сегодня" сообщили, что кроме того, что мужчина был фермером, он еще был депутатом районного совета, поэтому тут может быть замешана местная политика и чьи-то бизнес-интересы.

"Пока мотивы этого преступления нам до конца не ясны. На месте работают эксперты-криминалисты. Они опрашивают соседей и родственников. Фермер получил четыре пулевые ранения: два в живот и два в ноги. Из личных вещей ничего не пропало", – сообщили нам в полиции Киевской области.

Там добавляют, что пытаются выяснить, из-за чего возник конфликт и кто причастен к жестокому убийству мужчины.

Ранее сообщалось, что в селе Ольшанская Новоселица Киевской области – не утихают страсти. Неизвестные люди пытались попасть в сельсовет, но их не пустили местные. Жители села настаивают: их атакуют рейдеры, которые хотят отобрать землю.

Также сообщалось, что в Киеве в одной из квартир на улице Генерала Тупикова в Соломенском районе нашли тело 75-летнего мужчины.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.