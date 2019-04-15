Появились подробности убийства фермера под Киевом: погибший был депутатом райсовета
В фермера выстрелили два раза в живот и дважды – по ногам
Стали известны подробности гибели 42-летнего главы одного из фермерских хозяйств в Фастове под Киевом, которого нашли убитым возле своего дома около полуночи 14 апреля.
В полиции Киевской области сайту "Сегодня" сообщили, что кроме того, что мужчина был фермером, он еще был депутатом районного совета, поэтому тут может быть замешана местная политика и чьи-то бизнес-интересы.
"Пока мотивы этого преступления нам до конца не ясны. На месте работают эксперты-криминалисты. Они опрашивают соседей и родственников. Фермер получил четыре пулевые ранения: два в живот и два в ноги. Из личных вещей ничего не пропало", – сообщили нам в полиции Киевской области.
Там добавляют, что пытаются выяснить, из-за чего возник конфликт и кто причастен к жестокому убийству мужчины.
Ранее сообщалось, что в селе Ольшанская Новоселица Киевской области – не утихают страсти. Неизвестные люди пытались попасть в сельсовет, но их не пустили местные. Жители села настаивают: их атакуют рейдеры, которые хотят отобрать землю.
Также сообщалось, что в Киеве в одной из квартир на улице Генерала Тупикова в Соломенском районе нашли тело 75-летнего мужчины.
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