Появились подробности задержания преступника, изнасиловавшего в Киеве женщину на глазах дочери

Иллюстрация / Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве спецназовцы задержали подозреваемого в изнасиловании женщины. Он, угрожая ножом, изнасиловал в парке киевлянку на глазах у ее дочери и друзей. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Потерпевшая – 38-летняя жительница Днепровского района. Вместе с друзьями и 14-летней дочерью она возвращалась домой через парк на улице Андрея Малышко. Вдруг они услышали женский крик и увидели, как неизвестный тянет за волосы девушку. Свидетели сразу позвонили в полицию и начали кричать, чтобы негодяй отпустил ее", – говорится в сообщении.

Злоумышленник переключил свое внимание на компанию, а девушке удалось убежать. Тогда фигурант достал нож и, угрожая потерпевшей, отвел ее в сторону и изнасиловал. После чего с места происшествия скрылся.

Злоумышленника оперативно задержали сотрудники полка полиции особого назначения №1. Его опознали потерпевшая и свидетели. Установлено, что злоумышленник – 30-летний киевлянин.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит от трех до пяти лет заключения. Назначено проведение необходимых экспертиз, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киеве изнасиловали 15-летнюю девушку, полиция задержала 27-летнего подозреваемого.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании своей 12-летней падчерицы.

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