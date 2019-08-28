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Появилось новое видео с места убийства парня, которого выбросили из машины в Киеве

28 августа, 14:51

Личность парня, у которого было перерезано горло, пока что устанавливается

Столичная полиция открыла уголовное производство по факту жестокого убийства молодого парня в Киеве, которого выбросили из машины с перерезанным горлом на Окружной дороге недалеко от пересечения с улицей Григоровича-Барского.

На данный момент личность погибшего пока что не установлена.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

"Мы пересмотрели записи с камер видеонаблюдения на прилегающей к месту происшествия территории. Также устанавливаем обстоятельства и мотивы преступления, возможных свидетелей происшествия и личность погибшего, которому на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 сантиметров", – сообщил начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

ЧП расследуется по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Киевские полицейские обращаются к гражданам, которые стали свидетелем этого события или которые обладают любой информацией по этому поводу, позвонить по телефону: (063) 405 59 71 или 102.

Ранее в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший. 

Также сообщалось об убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках. Подозреваемым оказался ее ровесник, а его задержание проходило в Полтаве.

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Киев убийство окружная

Источник: Сегодня

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