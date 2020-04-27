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Появилось полное видео драки зама Кличко: чиновнику грозит до пяти лет тюрьмы

27 апреля, 11:12

Наталья Руда

В полиции сообщили, что у Слончака были "явные признаки алкогольного опьянения"

Заместителю главы Киевской городской государственной администрации Владимиру Слончаку, который вечером 26 апреля ударил копа, грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

В частности, копы уточнили подробности инцидента.

"В ходе отработки территории района патрульные полицейские остановили автомобиль, поскольку водитель не включила фары в темное время суток. Во время общения патрульные заподозрили, что женщина управляет транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгере она отказалась", – говорится в сообщении.

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Полиция не называет фамилии женщины, но ранее сообщалось, что речь идет о депутате Киеврады Людмиле Костенко, она была за рулем Mercedes. На нее составили административный протокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник – заместитель председателя Киевской городской государственной администрации", – отметили в полиции, добавив, что у Слончака были "явные признаки алкогольного опьянения".

Пострадавшего копа отправили в больницу, а Слончака задержали.

В Соломенском управлении полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Чиновнику грозит до пяти лет заключения.

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Кроме того, в Сети появилось полное видео конфликта зама главы КГГА с копами:

Видео: Назар Приходько

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по Слончаку уже принято кадровое решение, однако не уточнил, увольнение это или отстранение от должности.

Напомним, ранее Кличко отстранил от должности первого зама главы КГГА Николая Поворозника, который оказался в центре коррупционного скандала.

Также смотрите в сюжете о нападении на копа в Оболонском районе столицы:

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Киев нападение на копа Владимир Слончак

Источник: Сегодня

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