Появилось видео, как легковушка въехала в кофейню в Киеве: парень чудом успел отскочить от авто

По данным патрульных, Mazda проехала на красный свет, задела Lexus и врезалась в МАФ

Патрульная полиция Киева опубликовала видео и подробности ДТП на Осокорках, где 14 августа Mazda въехала в кофейню на остановке общественного транспорта на пересечении Днепровской набережной и Княжего затона.

Как сообщают копы, водитель Mazda проехал на красный свет, зацепил Lexus и влетел в МАФ, в котором находится кофейня. В полиции уточнили, что в результате аварии водитель Mazda и один из работников заведения обратились за помощью к врачам.

Кроме того, на опубликованных патрульными кадрах видно, как Mazda едва не сбила парня, который стоял у кофейни. Молодой человек чудом успел отскочить от летящего на него авто.

Напомним, что утром 14 августа также произошло тройное ДТП на Дарницкой площади. Там столкнулись троллейбус, фура и легковушка. К счастью, обошлось без пострадавших, однако движение на подъезде к площади было заблокировано.

Ранее на бульваре Перова в Киеве авто охранной фирмы въехало в остановку. В результате аварии один человек погиб, двое пострадали.

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