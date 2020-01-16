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Появилось видео, как столичные спасатели разрезают горящий мусоровоз

16 января, 16:53

Пожарные сначала разрезали дымящую машину и ликвидировали возгорание

В сети появилось видео, как спасатели ликвидировали возгорание загоревшегося на ходу на бульваре Перова мусоровоза в Киеве.

Напомним, что ЧП произошло недалеко от пожарной части и водитель мусоровоза сам приехал к спасателям.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", пожарные сначала разрезали дымящую машину и ликвидировали возгорание.

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Напомним, в селе Погребы Киевской области во вторник, 14 января, 27-летний парень и двое его малолетних детей погибли, отравившись угарным газом при пожаре в доме.

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Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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Киев мусоровоз пожары

Источник: Сегодня

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