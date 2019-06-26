Появилось видео масштабного ДТП на Одесской трассе, где перевернулась фура

В результате аварии пострадал водитель грузовика

В сети появилось видео ДТП на Одесской трассе, где в среду, 26 июня, перевернулась фура. Кадры опубликованы в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщалось ранее, на 65-м километре автотрассы Киев — Одесса водитель иномарки BMW X3 при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество грузовику Renault Magnum 480. Водитель грузовика, в свою очередь, пытался избежать столкновения, однако безуспешно. Как следствие, Renault перевернулся и остановился на двух полосах движения одновременно.

Водитель грузовика был госпитализирован, а на место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств ДТП.

Напомним, за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 5,1% (за пять месяцев 2018 года было зафиксировано 57 184 аварии). В авариях пострадали 10 553 человека (в прошлом году за тот же период – 10 146), что на четыре процента больше, чем в прошлом году. Также серьезно увеличился показатель жертв автокатастроф – если в 2018-м за шесть месяцев на дорогах погибли 988 человек, то в нынешнем – 1058, что на 7,1% больше.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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