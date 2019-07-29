Появилось видео неудачного ограбления ювелирного магазина в Киеве 2019-07-29T10:19:00+03:00 Происшествия Кадры нападения опубликовал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook опубликовал видео неудачного нападения на ювелирный магазин в Голосеевском районе столицы. Так, накануне днем грабитель в маске и с ружьем зашел в магазин, навел ствол на охранника и, сказав, что это ограбление, приказал не двигаться. Охранник бросился на злоумышленника, после чего раздался выстрел, но в самый важный момент "секьюрити" успел отвести ствол и пуля попала в витрину. При попытке перезарядить ружье у грабителя выскочил патрон, после чего он убежал из ювелирного магазина и скрылся в неизвестном направлении.

"Вчера частный охранник профессионально и грамотно дал отпор преступнику, который совершил нападение на ювелирный магазин в Киеве. Преступник не смог ничего украсть и был вынужден бежать", – напомнил Аброськин под видео.

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Напомним, в прошлом году в Киеве трое преступников в масках, с автоматом и пистолетом напали на ювелирный магазин-ломбард, убили 57-летнего охранника и вынесли драгоценностей на 5 млн грн.

Кроме того, мы также писали, что в январе пять человек в масках и с капюшонами на головах ворвались в ювелирный магазин в Кривом Роге. В руках у них были большие хозяйственные сумки, в которые они и складывали драгоценности. По времени ограбление длилось не более двух минут, но грабителям этого хватило, чтобы наполнить сумки ювелирными изделиями и скрыться с места преступления.

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