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Пожар и убийство в центре Киева: полиция озвучила страшные подробности (фото и видео)

19 июня, 12:57

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Подозреваемый в больнице с переломами, а женщину задушили

В полиции озвучили новые подробности жуткой истории, которая произошла в квартире в центре столицы, на улице Михайловской. Напомним, там спасатели, прибыв на тушение пожара, обнаружили неадекватного мужчину, который бросался в них стеклом, а позже при тушении – мертвую женщину, тело которой находилось в пылающей квартире.

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По данным правоохранителей, им поступило сообщение о том, что на балконе третьего этажа в доме на улице Михайловской сидит человек, а из помещения квартиры идет дым. Когда на место прибыли экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и спасатели, мужчина спрыгнул вниз. Его забрали в больницу с многочисленными травмами и переломами.

"Предварительно мы установили, что накануне женщина и мужчина распивали алкогольные напитки. Вероятно, между ними возник конфликт, в ходе которого женщина получила смертельные повреждения, после чего мужчина поджег квартиру, а после спрыгнул с балкона", – рассказал начальник следственного отделения Шевченковского управления полиции Виктор Войцеховский.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, у женщины произошла механическая асфиксия в результате действия тупого предмета в область гортани – то есть, вероятно, ее задушили.

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Фото: Национальная полиция

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По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении. Сейчас подозреваемый находится в больнице под охраной полиции. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что столичная полиция обратилась к гражданам с просьбой опознать мужчину, тело которого нашли в лесополосе на проспекте Гонгадзе в мешке для мусора.

Также полиция просит жителей столицы помочь установить личность мужчины, тело которого нашли в Днепре на территории Дарницкого района.

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Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

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Киев спасатели убили конфликт уголовное производство михайловская

Источник: Сегодня

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