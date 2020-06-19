Пожар и убийство в центре Киева: полиция озвучила страшные подробности (фото и видео)

Подозреваемый в больнице с переломами, а женщину задушили

В полиции озвучили новые подробности жуткой истории, которая произошла в квартире в центре столицы, на улице Михайловской. Напомним, там спасатели, прибыв на тушение пожара, обнаружили неадекватного мужчину, который бросался в них стеклом, а позже при тушении – мертвую женщину, тело которой находилось в пылающей квартире.

Реклама

По данным правоохранителей, им поступило сообщение о том, что на балконе третьего этажа в доме на улице Михайловской сидит человек, а из помещения квартиры идет дым. Когда на место прибыли экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и спасатели, мужчина спрыгнул вниз. Его забрали в больницу с многочисленными травмами и переломами.

"Предварительно мы установили, что накануне женщина и мужчина распивали алкогольные напитки. Вероятно, между ними возник конфликт, в ходе которого женщина получила смертельные повреждения, после чего мужчина поджег квартиру, а после спрыгнул с балкона", – рассказал начальник следственного отделения Шевченковского управления полиции Виктор Войцеховский.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, у женщины произошла механическая асфиксия в результате действия тупого предмета в область гортани – то есть, вероятно, ее задушили.

Реклама

Фото: Национальная полиция

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении. Сейчас подозреваемый находится в больнице под охраной полиции. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама