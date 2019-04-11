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Пожар и взрывы на Позняках в Киеве: стали известны подробности

Сегодня, 11:47

На месте работали две пожарные машины

Фото: Maksym Asadov/Facebook
Фото: Maksym Asadov/Facebook.

Стали известны подробности пожара и взрывов, которые утром в четверг, 11 апреля, произошли на столичных Позняках.

Мы сообщали, что на территории микрорайона произошло возгорание мусора, который на пустырь стянули бездомные. Были видны огромные клубы черного едкого дыма, также были слышны небольшие взрывы. По словам очевидцев, взрывались горящие покрышки.

В ГУ ГСЧС Киева сайту "Сегодня" уточнили, что выезжали на пожар, который возник на пустыре между улицей Урловской и Григоренко.

"На месте работали две пожарные машины. Вызов поступил в 8:37 и в 9:20 пламя было потушено. Горел мусор на площади 200 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет", – сообщили в столичном ГУ ГСЧС.

Напомним, ранее в селе Чепилиевка близ Белой Церкви произошел мощный пожар в фермерском хозяйстве, который тушили всю ночь.

Также сообщалось, что в Подольском районе столицы на улице Гомельской произошел масштабный пожар. Во время тушения пожара в одной из вспомогательных хозяйственных сооружений взорвалось несколько газовых баллонов.


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Тег Киев, пожар, позняки

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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