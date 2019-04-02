Пожар на Харьковском шоссе в Киеве: стало известно о пострадавших
Пожар произошел в пятиэтажном здании, где шел ремонт
В ГУ ГСЧС Киева сообщили подробности пожара на Харьковском шоссе, который вспыхнул утром во вторник, 2 апреля. В результате ЧП пострадали три человека.
Как уточнили "Сегодня", огонь вспыхнул не в бизнес-центре, как об этом сообщалось ранее, а в пятиэтажном здании, где проводились ремонтные работы.
"Пожар возник в пятиэтажном здании, где шел ремонт. На первом этаже там было все завалено пенопластом, который и загорелся. Пострадало три человека. Одного госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения. Двоим оказывали помощь на месте", – рассказала "Сегодня" начальник пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага.
Напомним, что в Киевской области произошел мощнейший в этом году пожар. 29 марта в Ворзеле сгорели производственно-складские помещения предприятия по изготовлению военной амуниции. По словам очевидцев, языки пламени поднимались на несколько метров, охватив складское помещение с пристройками. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Охрана в панике металась между складами. Из-за сильного ветра была угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные из Ворзеля своими силами не могли потушить пламя, и на помощь были вызваны расчеты со всей области.
Напомним, что по данным спасателей, с начала текущего года в Украине произошло почти 16 тыс. пожаров, в результате чего погибли более 600 человек и еще около полутысячи человек были спасены.
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