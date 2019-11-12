Пожар на проспекте Победы в Киеве: погиб мужчина (видео)

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Сорокалетний мужчина погиб во время пожара в киевской многоэтажке. Вспыхнула квартира на 14 этаже на проспекте Победы в Киеве. Тело мужчины нашли на диване в комнате. Пожарные предполагают, что именно там началось возгорание. Помещение было сильно задымленным. Жена погибшего, хозяйка квартиры, говорит, что это уже второй пожар в год:

"У меня началась истерика. Второй пожар за год. Мы в феврале-марте горели. Проводка горела. Ребенок был в реанимации. А здесь ребенок кричит: "Мама, мы опять горим".

В результате пожара огнем повреждены личные вещи и мебель, закопчены стены и потолок квартиры.

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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