Пожар на судне и спасение утопающих – в столице на Днепре произошло несколько инцидентов

Речные полицейские получили сразу несколько вызовов за сутки

Фото: Нацполиция

В Киеве на Днепре за последние сутки произошло сразу несколько инцидентов, сообщила пресс-служба Нацполиции столицы.

Так, правоохранителям сообщили, что под мостом со стороны Труханова острова посредине реки плывет человек, которого сносит волна. Гражданин, который, не рассчитав силы, не мог самостоятельно доплыть до берега и начинал тонуть. На место происшествия направили служебный катер.

Кроме того, работники речного подразделения потушили огонь на борту судна, которое стало на аварийную остановку неподалеку Труханова острова. В результате капитан и экипаж судна не пострадали. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины этого инцидента.

Также в Подольском районе работники водной полиции обнаружили гражданина, который руководил судном в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный дал объяснения и сдал тест на алкоголь. На него составили протокол по ч. 6 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опъянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

Напомним, ранее в течение суток водолазы в Киеве достали из Днепра тела двух мужчин. Одного погибшего нашли возле Южного моста в Дарницком районе, второго – возле моста Южный в Голосеевском районе.

Кроме этого, мы сообщали, что в Киеве задержали мужчину, который угнал катер, чтобы покататься на нем вместе с друзьями. Заявитель сообщил полиции описание и технические характеристики катера. В ходе отработки информации и акватории реки Десенка неподалеку от урочища Моложи катер был обнаружен. На тот момент он дрейфовал, так как возникли неисправности с двигателем.

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