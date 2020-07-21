В Киеве горел жилой комплекс в центре города (видео)

По предварительным данным, никто не пострадал

Пожар, который разгорелся на столичной улице Стеценко, погасили. Об этом сообщает страничка в Facebook APnews.

Реклама

Пожар вспыхнул вечером во вторник, 21 июля, в многоэтажном жилом доме в ЖК "Спивоче" на улице Стеценко. Спасатели ГСНС прибили на место происшествия, работали две пожарные машины. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

Видео: Киев Оперативный

По предварительной информации, загорелись строительные материалы. Огонь охватил верхний этаж здания, крышу и фасад.

Заметим, по предварительной информации, ЖК еще даже не введен в эксплуатацию. Пожар охватил территорию более 200 квадратных метров.

В тренде По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организации

Реклама

Напомним, что ранее в Киеве на Оболони произошел большой пожар на открытой местности. Огонь тушили полтора часа. На месте происшествия правоохранители задержали поджигателя, они составили соответствующие административные протоколы.

Отметим, на днях в Киеве спасатели несколько часов тушили пожар на свалке, вспыхнувший неподалеку от пересечения улиц Коллекторной и Ревуцкого.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама