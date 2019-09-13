Пожар под Киевом усложнил движение транспорта

В Украинке за рекой Стугной, в 50 км от Киева, горят деревья. Еще в понедельник здесь загорелось около гектара хвойного леса. Тогда на ликвидацию пожара отправили, по данным очевидцев, две пожарные машины.

Однако со вчерашнего дня в районе Украинки снова разгорелся огонь. Местные жители говорят, что задыхаются от дыма, и снимали пожар из окон домов и на полянах, где тлеют остатки деревьев.

Как рассказали жители Украинки корреспондентам "Сегодня", из-за дыма было трудно проехать автомобилям – не было почти никакой видимости. Сейчас в воздухе чувствуется запах гари, но дым над городом уже не густой.

Люди, которым из окон их квартир было видно очаг пожара, говорят, что сейчас леса уже не горят, однако жители наблюдают небольшое задымление на тлеющих участках.

Местные жители жалуются: из-за пожаров уже три дня почти невозможно дышать.

"Три дня нечем было дышать. Ребенок говорит: "У меня голова кружится". У меня, например, сейчас болят легкие. Просто три дня ничего никто не делал и я вчера сама звоню пожарным и спрашиваю: "А что вы делаете, где вы есть?". Они отвечают: "Машинка выехала". В наших местных группах в интернете были сообщения о том, что люди видели, что это был именно поджог, потому что через каждые 20 метров были загорания. Горело не полосой, когда ветер разносит огонь, а именно было подожжено", – рассказывает жительница Украинки Валерия Сорочан.

Активисты сообщают, что, по предварительным данным, сгорело уже около 11 гектаров леса.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне:

Также несколько дней назад произошел пожар в здании в самом центре столицы возле станции метро "Олимпийская" на улице Большая Васильковская.

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